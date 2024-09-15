Над Миколаївщиною сили оборони знищили три ворожі дрони «Shahed»

Знищений дрон, ілюстративне фото: Getty Images

В ніч на неділю 15 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю три російських БпЛА типу Shahed 131/136.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що в результаті бойової роботи уламки збитого дрона впали на територію продовольчого підприємства.

«Внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих БпЛА, є пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі. Виникла пожежа на складських приміщеннях. Постраждалих немає», – повідомив Віталій Кім.

Крім того, росіяни били FPV-дронами по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

«Учора, 14 вересня, о 08:08, 15:15, 18:00, 18:47 та сьогодні вночі, 15 вересня, о 02:28 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію. Також сьогодні вночі, о 01:34, ворог здійснив артилерійський обстріл громади», – додав Віталій Кім.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю 13 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».