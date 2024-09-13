Росіяни запустили вночі «Шахеди» по Миколаєву: уламок збитого дрону впав на територію підприємства
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:25, 13 вересня, 2024
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В ніч на пʼятницю 13 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».
Уламки одного з них уразили територію підприємства в Миколаєві, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Атака була здійснена о 23:05. В результаті бойової роботи уламки збитого дрону впали на територію продовольчого підприємства. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники.
В ОВА зазначають, що постраждалих серед цивільних немає.
Станом на 07:55 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі комунальні служби обстежують прилеглу територію на предмет пошкоджень житлового сектору.
Раніше російські військові атакували Миколаївщину з артилерії. Під вогнем опинилися дві громади — Очаківська та Куцурубська.