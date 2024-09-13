Знищений дрон, ілюстративне фото: Getty Images

В ніч на пʼятницю 13 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Уламки одного з них уразили територію підприємства в Миколаєві, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Атака була здійснена о 23:05. В результаті бойової роботи уламки збитого дрону впали на територію продовольчого підприємства. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники.

В ОВА зазначають, що постраждалих серед цивільних немає.

Станом на 07:55 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що наразі комунальні служби обстежують прилеглу територію на предмет пошкоджень житлового сектору.

Раніше російські військові атакували Миколаївщину з артилерії. Під вогнем опинилися дві громади — Очаківська та Куцурубська.