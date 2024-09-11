Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади
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- Олена Козубовська
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8:15, 11 вересня, 2024
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Вдень, 10 вересня, російські військові двічі атакували Миколаївщину з артилерії. Під вогнем опинилися дві громади — Очаківська та Куцурубська.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
О 11:39 російські військові поцілили по Куцурубській громаді. Пізніше, о 12:58 під російським вогнем опинилася акваторія Очаківської громади.
За даними ОВА, постраждалих внаслідок обстрілів немає. Про влучання та пошкодженні не повідомляється.
Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири БпЛА типу Shahed 131/136.
Раніше, 8 вересня, через російський удар по Миколаївській області з дронів та артилерії загинула жінка.