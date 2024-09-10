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Обстріл Миколаївщини: ППО вночі збила 4 «Шахеди», росіяни обстріляли дві громади з FPV

Обстріл Миколавщини. Архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколавщини. Архівне фото: «МикВісті»

У ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири БпЛА типу «Shahed 131/136». 

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Учора, 9 вересня, о 09:35 росіяни вдарили FPV-дронами по Очакову, а о 10:25 стався артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено автомобіль.

Також учора, атакували FPV-дронами та завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.

Окрім того, зранку, 10 вересня, Куцурубська громада знову зазнала ворожих артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

За інформацією ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія 9 вересня обстріляла село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала місцева жителька.

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