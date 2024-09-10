Обстріл Миколаївщини: ППО вночі збила 4 «Шахеди», росіяни обстріляли дві громади з FPV
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- Даріна Мельничук
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8:35, 10 вересня, 2024
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У ніч на 10 вересня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Учора, 9 вересня, о 09:35 росіяни вдарили FPV-дронами по Очакову, а о 10:25 стався артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено автомобіль.
Також учора, атакували FPV-дронами та завдали артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді.
Окрім того, зранку, 10 вересня, Куцурубська громада знову зазнала ворожих артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.
За інформацією ОВА, постраждалих немає.
Нагадаємо, російська армія 9 вересня обстріляла село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала місцева жителька.