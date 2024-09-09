Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

Російська армія 9 вересня обстріляла село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що через ворожий обстріл 52-річна жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та контузію. Бригада швидкої надала потерпілій меддопомогу на місці.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 8 вересня, обстріляли Херсонську область, пошкодивши газопровід, будинки та авто. Внаслідок атаки 11 людей дістали поранення.

Також, 8 вересня російська армія вчергове атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, загинула жінка.