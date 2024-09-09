Армія РФ атакувала Станіслав на Херсонщині, поранено жінку
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 09 вересня, 2024
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Російська армія 9 вересня обстріляла село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що через ворожий обстріл 52-річна жінка, яка перебувала на вулиці, дістала вибухову травму та контузію. Бригада швидкої надала потерпілій меддопомогу на місці.
Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 8 вересня, обстріляли Херсонську область, пошкодивши газопровід, будинки та авто. Внаслідок атаки 11 людей дістали поранення.
Також, 8 вересня російська армія вчергове атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, загинула жінка.