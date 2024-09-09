Наслідки обстрілу Очакова 8 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вчора, 8 вересня, російська армія вчергове атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, загинула жінка.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації

Зазначається, що 08:05 та 16:22 ворог з FPV-дронів вдарив по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Також о 16:50 росіяни з міномета обстріляли акваторію та о 19:45 з артилерії — Очаків. Внаслідок одного із обстрілів загинула 70-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, що вчора, 7 вересня, російська армія двічі з артилерії атакувала територію Миколаївської області.