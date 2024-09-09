Через обстріл в Очакові загинула жінка, пошкоджено будинки та авто
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:47, 09 вересня, 2024
-
Вчора, 8 вересня, російська армія вчергове атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, загинула жінка.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації
Зазначається, що 08:05 та 16:22 ворог з FPV-дронів вдарив по Куцурубській громаді. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає.
Також о 16:50 росіяни з міномета обстріляли акваторію та о 19:45 з артилерії — Очаків. Внаслідок одного із обстрілів загинула 70-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок.
Нагадаємо, що вчора, 7 вересня, російська армія двічі з артилерії атакувала територію Миколаївської області.