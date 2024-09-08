Росіяни з артилерії обстріляли дві громади Миколаївщині

Пошкоджений обстрілами Очаків, квітень 2023 року, фото: «МикВісті»

Вчора, 7 вересня, російська армія двічі з артилерії атакувала територію Миколаївської області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації,

У Миколаївському районі о 15:30 під російськими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.

Також учора о 22:57 ворог з артилерії обстріляв Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 7 російських БпЛА типу Shahed 131/136.