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На Миколаївщині під час нічної атаки сили ППО збили 7 «Шахедів»

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «НикВести»Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «НикВести»

У ніч на 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 7 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Баштанському районі внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілась суха трава на відкритій території, пожежу ліквідували.

Окрім того, 5 вересня о 16:30, російські війська атакували Куцурубську громаду з артилерії. Через обстріли у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. 

За інформацією ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, 5 вересня, російська армія обстріляла два медичні заклади у центрі Херсона. Внаслідок атаки двоє медпрацівників отримали поранення.

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