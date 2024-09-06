На Миколаївщині під час нічної атаки сили ППО збили 7 «Шахедів»
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- Даріна Мельничук
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9:00, 06 вересня, 2024
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У ніч на 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 7 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У Баштанському районі внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілась суха трава на відкритій території, пожежу ліквідували.
Окрім того, 5 вересня о 16:30, російські війська атакували Куцурубську громаду з артилерії. Через обстріли у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок.
За інформацією ОВА, постраждалих немає.
Нагадаємо, 5 вересня, російська армія обстріляла два медичні заклади у центрі Херсона. Внаслідок атаки двоє медпрацівників отримали поранення.