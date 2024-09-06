Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву. Архівне фото «НикВести»

У ніч на 6 вересня сили протиповітряної оборони знищили у Миколаївській області 7 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Баштанському районі внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілась суха трава на відкритій території, пожежу ліквідували.

Окрім того, 5 вересня о 16:30, російські війська атакували Куцурубську громаду з артилерії. Через обстріли у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок.

За інформацією ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, 5 вересня, російська армія обстріляла два медичні заклади у центрі Херсона. Внаслідок атаки двоє медпрацівників отримали поранення.