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Армія РФ обстріляла два медичні заклади у Херсоні, є поранені медпрацівники

Російські війська обстріляли два медичні заклади у Херсоні. Скриншот з відеоРосійські війська обстріляли два медичні заклади у Херсоні. Скриншот з відео

У четвер, 5 вересня, російська армія обстріляла два медичні заклади у центрі Херсона. Внаслідок атаки двоє медпрацівників отримали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Очільник ОВА зазначив, що під ударами російських військ опинилися одразу два медичні заклади у центральній частині Херсона. 

«Внаслідок обстрілів будівлі зазнали руйнувань. Зокрема, пошкоджено дахи, стіни, а також повибивало шибки. Незначні поранення склом дістали два медпрацівники», — додав він.

Нагадаємо, 5 вересня, російські війська обстріляли Херсонську область. Внаслідок скидання вибухівки у селі Садове постраждали чоловіки, які перебували біля автівки.

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