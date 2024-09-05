На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з БПЛА, є постраждалі

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Сьогодні, 5 вересня, російські війська обстріляли Херсонську область. Внаслідок скидання вибухівки у селі Садове постраждали чоловіки, які перебували біля автівки.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чоловіки, 43, 73 та 42 роки, дістали контузії й вибухові травми. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці, двох — госпіталізували.

Нагадаємо, протягом доби, з 4 по 5 вересня російські військові обстріляли критичну інфраструктуру, вежу мобільного звʼязку та офіс у Херсонській області.