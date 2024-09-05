  • четвер

    5 вересня, 2024

  • 26.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 26.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з БПЛА, є постраждалі

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фотоОбстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Сьогодні, 5 вересня, російські війська обстріляли Херсонську область. Внаслідок скидання вибухівки у селі Садове постраждали чоловіки, які перебували біля автівки.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чоловіки, 43, 73 та 42 роки, дістали контузії й вибухові травми. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці, двох — госпіталізували.

Нагадаємо, протягом доби, з 4 по 5 вересня російські військові обстріляли критичну інфраструктуру, вежу мобільного звʼязку та офіс у Херсонській області.

Читайте також:

news

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська
news

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич
news

Миколаївська ОВА досі не знайшла донорів для будівництва житлового мікрорайону у Первомайську за ₴3,3 мільярда

Аліна Квітко
news

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська
news

Російська армія атакувала Миколаївську область балістикою та дронами, є пошкодження

Марія Хаміцевич

Для нової марки «Місто героїв Миколаїв» Укрпошта використала фото МикВісті

ПРОЕКТ

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

4 години тому

Суд в Росії збільшив термін ув'язнення морпіху з миколаївської бригади до 23,5 років

Головне сьогодні