Наслідки удару по Козацькому на Херсонщині. Фото: Олександр Прокудін

Протягом доби, з 4 по 5 вересня російські військові обстріляли критичну інфраструктуру, вежу мобільного звʼязку та офіс у Херсонській області.

Внаслідок ударів троє людей дістали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Токарівка, Томарине, Нововоронцовка, Комишани, Садове, Станіслав, Золота Балка, Широка Балка, Осокорівка, Олександрівка, Одрадокамʼянка, Придніпровське та місто Херсон», — повідомили в ОВА.

Також росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема шість приватних будинків. Через обстріл пошкоджено газопровід та приватні автомобілі.

Нагадаємо, 3 вересня російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого три людини загинули, 5 — дістали поранення.