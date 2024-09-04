Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 3 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини загинули, 5 — дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Кізомис, Станіслав, Понятівка, Велетенське, Берислав, Вірівка, Тягинка, Бургунка, Саблуківка, Томарине, Новоберислав, Гаврилівка, Кар'єрне та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в заклади культури, вежі стільникового зв'язку, завод та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також росіяни пошкодили складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, російська армія знову атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, пошкодивши електромережу та будинки.