Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 04 вересня, 2024
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Вчора, 3 вересня, російська армія знову атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, пошкодивши лінію електропередачі та будинки.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, зранку, 3 вересня, о 10:25 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.
Того ж дня, увечері, о 16:05 та 16:45 росіяни спрямували FPV-дрони, а о 20:00 обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль.
Також у селі Солончаки пошкоджень зазнала лінія електропередачі, яку вже відновлено. Крім того, на відкритій території виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у понеділок, 2 вересня, росіяни атакували балістикою Миколаївську область. Також ворог бив з дронів та артилерії. Постраждалих немає, але є пошкодження.