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Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Пошкоджений обстрілами Очаків, квітень 2023 року, фото: «МикВісти»Пошкоджений обстрілами Очаків, квітень 2023 року, фото: «МикВісти»

Вчора, 3 вересня, російська армія знову атакувала територію Миколаївської області з дронів та артилерії, пошкодивши лінію електропередачі та будинки.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, зранку, 3 вересня, о 10:25 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.

Того ж дня, увечері, о 16:05 та 16:45 росіяни спрямували FPV-дрони, а о 20:00 обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль.

Також у селі Солончаки пошкоджень зазнала лінія електропередачі, яку вже відновлено. Крім того, на відкритій території виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у понеділок, 2 вересня, росіяни атакували балістикою Миколаївську область. Також ворог бив з дронів та артилерії. Постраждалих немає, але є пошкодження.

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