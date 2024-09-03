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Російська армія атакувала Миколаївську область балістикою та дронами, є пошкодження

Обстріл Миколавщини, Архівне фото: «НикВести»Обстріл Миколавщини, Архівне фото: «НикВести»

У понеділок, 2 вересня російська армія атакувала балістикою Миколаївську область. Також ворог бив з дронів та артилерії.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, вдень, 2 вересня, об 11:36 та вніч на 3 вересня, о 03:10 ворог атакував балістичними ракетами, попередньо Іскандер-М, Вознесенський та Миколаївський райони.

Зазначається, що влучення відбулося на відкритих територіях за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Також вранці, 2 вересня, о 08:00 росіяни направили FPV-дрон на село Солончаки, а о 09:02 та вранці, 3 вересня, о 04:54 обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок влучення FPV-дрону пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Вчора, 2 вересня, о 16:27 ворог також направив FPV-дрон на Очаків, а о 18:08 здійснив мінометний обстріл акваторією Очаківської громади. Постраждалих немає.

У ніч на 3 вересня ППО на Миколаївщині збила шість безпілотників типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, 28 серпня російська армія обстріляла з FPV-дронів село Солончаки, пошкодивши два житлових будинки. Крім того, у громаді виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували рятувальники.

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