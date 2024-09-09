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РФ обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини, пошкодивши будинка та газопровід: 11 поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини, архівне фото ДСНСНаслідки обстрілу Херсонщини, архівне фото ДСНС

Російські війська минулої доби, 8 вересня, обстріляли Херсонську область, пошкодивши газопровід, будинки та авто. Внаслідок атаки 11 людей дістали поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Велетенське, Гаврилівка, Гончарне, Комишани, Микільське, Милове, Приозерне, Понятівка, Новокаїри, Новоберислав, Шевченківка, Качкарівка, Станіслав, Садове, Одрадокамʼянка, Токарівка, Зміївка та Херсон.

За його словами, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та девʼять приватних будинків.

Також росіяни пошкодили магазин, газопровід та приватні автомобілі. Через російську агресію 11 людей дістали поранення.

Нагадаємо, що росіяни 7 вересня вдарили по Херсонській області, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

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