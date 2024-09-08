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РФ обстріляла критичну інфраструктуру та Пункт Незламності на Херсонщині: одна людина загинула, ще 9 поранені

Херсонська область, фото: WikimapiaХерсонська область, фото: Wikimapia

Російські війська минулої доби, 7 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 9 — дістали поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Білозерка, Кізомис, Токарівка, Придніпровське, Широка Балка, Гончарне, Понятівка, Берислав, Урожайне, Тягинка, Гаврилівка, Зміївка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Веселе та Херсон.

За його словами, російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, медичні установи та Пункт Незламності.

Також ворог обстріляв житлові квартали населених пунктів області, зокрема три багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, складське приміщення та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 7 вересня, російська армія двічі з артилерії атакувала територію Миколаївської області. Обійшлося без постраждалих.

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