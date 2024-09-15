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Вранці росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: поранено двох людей

Дрон, ілюстративне фото з відкритих джерелДрон, ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці, 15 вересня, російські війська завдали чергових ударів по Миколаївщині, використовуючи FPV-дрони. 

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, у Куцурубській громаді внаслідок обстрілу було атаковано легковий автомобіль та мікроавтобус.

«Внаслідок атаки поранено двоє людей. 62-річний чоловік отримав допомогу на місці та відмовився від госпіталізації. 58-річного чоловіка госпіталізували, його стан оцінюється як середньої важкості», – зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, в ніч на неділю 15 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю три російських БпЛА типу Shahed 131/136.

Також у Херсонській області минулої доби, 14 вересня, внаслідок російської агресії загинули двоє людей, а також семеро отримали поранення.

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