Вранці росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: поранено двох людей
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- Анна Гакман
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10:33, 15 вересня, 2024
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Вранці, 15 вересня, російські війська завдали чергових ударів по Миколаївщині, використовуючи FPV-дрони.
Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, у Куцурубській громаді внаслідок обстрілу було атаковано легковий автомобіль та мікроавтобус.
«Внаслідок атаки поранено двоє людей. 62-річний чоловік отримав допомогу на місці та відмовився від госпіталізації. 58-річного чоловіка госпіталізували, його стан оцінюється як середньої важкості», – зазначив Віталій Кім.
Нагадаємо, в ніч на неділю 15 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю три російських БпЛА типу Shahed 131/136.
Також у Херсонській області минулої доби, 14 вересня, внаслідок російської агресії загинули двоє людей, а також семеро отримали поранення.