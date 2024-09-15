На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще семеро – поранені

Знак перед в'їздом у Херсон, фото з відкритих джерел

У Херсонській області минулої доби, 14 вересня, внаслідок російської агресії загинули двоє людей, а також семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Антонівка, Берислав, Станіслав, Велетенське, Кізомис, Понятівка, Новорайськ, Урожайне, Новоберислав, Степне, Садове, Придніпровське, Зміївка, Дудчани, Архангельське, Любимівка та Херсон.

«Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, територію заводу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, складське приміщення та приватний автомобіль. Через російську агресію дві людини загинули, ще семеро – дістали поранення», – повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, в ніч на неділю 15 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю три російських БпЛА типу Shahed 131/136.

Також російські війська минулої доби, 13 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення