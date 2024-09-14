Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 13 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Велетенське, Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Костирка, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в навчальний заклад, харчоблок медичної установи та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в дві багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили автобус та приватні автомобілі. », — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників на Одесу та Одеський район у ніч на п'ятницю, 13 вересня, постраждав один мирний житель.