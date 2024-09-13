Росіяни вночі атакували Одесу ударними дронами, є постраждалий

Фото: Getty Images / Дрони «Шахед-136». Ілюстративне фото

Внаслідок атаки російських безпілотників на Одесу та Одеський район у ніч на п'ятницю, 13 вересня, постраждав один мирний житель.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, через падіння уламків було пошкоджено чотири гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, чотири легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків. 74-річний чоловік отримав різану рану руки, медики надали йому допомогу на місці.

Олег Кіпер зазначив, що російські військові випустили ударні дрони типу «Шахед» із тимчасово окупованого Криму, а бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько години.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 12 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 10 — дістали поранення.