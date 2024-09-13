Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 12 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 10 — дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Архангельське, Берислав, Веселе, Новодмитрівка, Монастирське, Томина Балка, Кізомис, Комишани, Станіслав, Садове, Степове, Одрадокам'янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Придніпровське, Трудолюбівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в в територію агропідприємства та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду і приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю 13 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».