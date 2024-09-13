  • п'ятниця

    13 вересня, 2024

  • 23.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 23.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Російські війська атакували Херсонщину: одна людина загинула, ще 10 — постраждали

Обстріл Херсонщини. Ілюстраційне фотоОбстріл Херсонщини. Ілюстраційне фото

Російські війська минулої доби, 12 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 10 — дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. 

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Архангельське, Берислав, Веселе, Новодмитрівка, Монастирське, Томина Балка, Кізомис, Комишани, Станіслав, Садове, Степове, Одрадокам'янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Придніпровське, Трудолюбівка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в в територію агропідприємства та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду і приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на пʼятницю 13 вересня протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».

Читайте також:

новини

У двох гімназіях Миколаєва за ₴44,6 млн капітально відремонтують харчоблоки

Олена Козубовська
новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська

Росіяни запустили вночі «Шахеди» по Миколаєву: уламок збитого дрону впав на територію підприємства

У Миколаєві відбудували спортивний коледж, пошкоджений обстрілами — ПРООН оглянули результати роботи

Мер Миколаєва розказав, як уже третій тиждень бореться з рубкою дерев під кіоски

Кім повідомив, що 16-річну постраждалу в Очакові від прильоту FPV-дрону виписали з лікарні

У миколаївському університеті Сухомлинського хочуть зробити бомбосховище: виш вже замовив проєкт