Росіяни атакували громаду на Миколаївщині дронами: пошкоджено медпункт і автомобіль
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:35, 19 вересня, 2024
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В середу, 18 вересня, Куцурубська громада на Миколаївщині зазнала двох атак дронами типу FPV.
За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, перші удари відбулися о 16:45, а наступні — о 18:30.
Внаслідок атаки у селі Дніпровське було пошкоджено будівлю місцевого медпункту та автомобіль. Постраждалих серед місцевого населення немає.
Також в ОВА зазначають, що в ніч на 19 вересня на Миколаївщині велась бойова робота по збиттю ворожих безпілотників, однак станом на 07:09 подробиць не повідомляють.
Нагадаємо, вночі 18 вересня російська армія атакувала Миколаївську область ударними БпЛА та вдарила крилатою ракетою Х-59.