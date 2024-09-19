Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

В середу, 18 вересня, Куцурубська громада на Миколаївщині зазнала двох атак дронами типу FPV.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, перші удари відбулися о 16:45, а наступні — о 18:30.

Внаслідок атаки у селі Дніпровське було пошкоджено будівлю місцевого медпункту та автомобіль. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Також в ОВА зазначають, що в ніч на 19 вересня на Миколаївщині велась бойова робота по збиттю ворожих безпілотників, однак станом на 07:09 подробиць не повідомляють.

Нагадаємо, вночі 18 вересня російська армія атакувала Миколаївську область ударними БпЛА та вдарила крилатою ракетою Х-59.