Двох миколаївських вчителів президент відзначив держнагородами до Дня працівників освіти

Володимир Зеленський відзначив педагогів Миколаївщини державними нагородами. Фото: УП

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників освіти відзначив державними нагородами двох педагогів із Миколаївщини.

Про це йдеться в указі президента України №685/2024.

Нагородою «Заслужений вчитель України» Володимир Зеленський відзначив освітянина Миколаївського ліцею імені професора М.Александрова Сергія Горбунова.

Також орденом княгині Ольги ІІІ ступеня президент відзначив Ірину Крисинську вчительку Миколаївського ліцею № 38 імені Володимира Дмитровича Чайки.

Нагадаємо, що понад тисячу вчителів пройшли успішно сертифікацію українського центру оцінювання якості освіти. Найкращі результати показали вчителі з української мови та літератури з чотирьох областей, серед них Миколаївщина.

Проте, в Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.