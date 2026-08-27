Безпека, гаряче харчування та готовність шкіл: Георгій Решетілов провів нараду перед початком навчального року

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВА

У четвер, 27 серпня, виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов провів нараду щодо готовності закладів освіти області до нового навчального року.

Участь у нараді взяли заступник начальника Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі, керівники районних військових адміністрацій, представники територіальних громад та профільних структур.

В області функціонують 384 заклади загальної середньої освіти. За попередньою інформацією, 244 заклади працюватимуть в очному форматі, 103 — у змішаному та 37 — дистанційно. В очному та змішаному форматах планують організувати навчання для близько 83 тисяч дітей, що становить майже 94% учнів області.

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВА

Одним із ключових питань на нараді стала готовність закладів до безпечного очного та змішаного навчання. Розглянули стан готовності укриттів та наявність необхідних погоджень для початку освітнього процесу.

За підсумками обговорення Георгій Решетілов доручив департаменту освіти і науки ОВА спільно з районними військовими адміністраціями провести додаткову перевірку фактичної готовності закладів до початку навчання.

Окремо детально розглянули організацію гарячого харчування. Завдання на новий навчальний рік — забезпечити ним усіх школярів, які навчатимуться очно та у змішаному форматі.

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВА

Наразі в області використовують різні моделі організації харчування: власні харчоблоки, аутсорсинг, кейтеринг та підвезення готових страв. У частині громад ще тривають ремонти харчоблоків або вирішуються окремі питання щодо організації харчування.

Під час наради заслухали громади, де ці питання ще перебувають у стадії вирішення. По кожній ситуації визначили подальші кроки. Там, де харчоблоки ще ремонтують, роботи необхідно максимально прискорити та визначити реальні строки їх завершення. Якщо запустити харчоблок вчасно неможливо, має бути напрацьоване альтернативне рішення для забезпечення дітей гарячим харчуванням.

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВА

— Нам потрібна реальна ситуація по кожному закладу, а не готовність лише на папері. Якщо є проблема, ми повинні знати про неї зараз, визначити, як її вирішити і яка допомога для цього потрібна, — наголосив Георгій Решетілов.

За результатами наради профільному департаменту спільно з районними військовими адміністраціями та громадами доручено визначити конкретні плани дій і строки по закладах, де окремі питання ще перебувають у стадії вирішення, та контролювати їх дотримання.

Після початку навчального року ситуацію в закладах, де залишаться невирішені питання, розглянуть повторно.