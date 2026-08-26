За школами Миколаєва закріпили нові території обслуговування

У Миколаєві затвердили території обслуговування за школами міста. Ілюстративне фото МикВісті

За школами, гімназіями та ліцеями Миколаєва закріпили території обслуговування. В управлінні освіти пов'язали це із дотриманням норм закону та доступністю дітей до освітніх закладів. Всього йдеться про 59 навчальних закладів.

Це рішення сьогодні, 26 серпня, ухвалив виконком Миколаївської міськради, повідомляють «МикВісті».

Заступниця начальниці управління освіти Миколаєва Світлана Макарова розповіла членам виконкому, що відповідно до закону, у всіх навчальних закладів з початковою та базовою загальною середньою освітою, має бути територія обслуговування.

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— Тому ми сьогодні зробили перерозподіл територій, щоб наші ліцеї, які мають у своєму складі початкові школи і гімназійні класи, мали території обслуговування. Це необхідно для забезпечення доступності дітей до якісної освіти, — зауважила Світлана Макарова.

У членів виконкому не було питань, тому рішення погодили.

Нагадаємо, виконком визначив, які школи працюватимуть очно і дистанційно у Миколаєві. Навчальний рік у школах триватиме з 1 вересня до 30 червня. Навчання буде у трьох форматах — очне, дистанційне, змішане, залежно від безпекової ситуації. У разі необхідності формат можуть змінити протягом року.

Навесні управління освіти робило прогноз, що на 1 вересня очікують 2,5 тисячі першокласників у Миколаєві.