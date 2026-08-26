 За школами Миколаєва закріпили нові території обслуговування

  • середа

    26 серпня, 2026

  • 19.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2026 середа

  • Миколаїв • 19.9° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 18:25, 26 серпня, 2026

За школами Миколаєва закріпили нові території обслуговування

У Миколаєві затвердили території обслуговування за школами міста. Ілюстративне фото МикВістіУ Миколаєві затвердили території обслуговування за школами міста. Ілюстративне фото МикВісті

За школами, гімназіями та ліцеями Миколаєва закріпили території обслуговування. В управлінні освіти пов'язали це із дотриманням норм закону та доступністю дітей до освітніх закладів. Всього йдеться про 59 навчальних закладів.

Це рішення сьогодні, 26 серпня, ухвалив виконком Миколаївської міськради, повідомляють «МикВісті».

Заступниця начальниці управління освіти Миколаєва Світлана Макарова розповіла членам виконкому, що відповідно до закону, у всіх навчальних закладів з початковою та базовою загальною середньою освітою, має бути територія обслуговування.

Реклама

— Тому ми сьогодні зробили перерозподіл територій, щоб наші ліцеї, які мають у своєму складі початкові школи і гімназійні класи, мали території обслуговування. Це необхідно для забезпечення доступності дітей до якісної освіти, — зауважила Світлана Макарова.

У членів виконкому не було питань, тому рішення погодили.

Нагадаємо, виконком визначив, які школи працюватимуть очно і дистанційно у Миколаєві. Навчальний рік у школах триватиме з 1 вересня до 30 червня. Навчання буде у трьох форматах — очне, дистанційне, змішане, залежно від безпекової ситуації. У разі необхідності формат можуть змінити протягом року.

Навесні управління освіти робило прогноз, що на 1 вересня очікують 2,5 тисячі першокласників у Миколаєві.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Освіта

В Одесі 1 вересня до школи підуть майже 84 тисячі учнів, 14 тисяч навчатимуться онлайн
Виконком визначив, які школи працюватимуть очно і дистанційно у Миколаєві
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві до кінця року мають прибрати бетонні блоки, які перекривають проїзд біля будинку на проспекті Центральному

Альона Коханчук
новини
«Ми б шукали рішення…», — у мерії Миколаєва кажуть, що ніхто не вимагав залишити мозаїку на «Зорі» відкритою

Аліса Мелікадамян
новини
На заклик Сєнкевича вчергове змінити правила для сортування сміття відгукнувся «пропозиціонер» Панченко: депутат подав проєкт рішення

Альона Коханчук
новини
Виконком затвердив тариф на стоянку суден у спортшколах «Атлант» та «Олімп»

Юлія Лук’яненко
новини
У виконкомі Миколаєва пропонують перейменувати зупинку «УГМК» у Кульбакіному, бо її назва асоціюється з компанією з Уралу

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року
Виконком визначив, які школи працюватимуть очно і дистанційно у Миколаєві
В Одесі 1 вересня до школи підуть майже 84 тисячі учнів, 14 тисяч навчатимуться онлайн

У мерії Миколаєва кажуть, що ніхто не вимагав залишити мозаїку на «Зорі» відкритою

Виконком затвердив тариф на стоянку суден у спортшколах «Атлант» та «Олімп»

32 хвилини тому

У Миколаєві Volkswagen врізався у стовп, водія госпіталізували

Світлана Іванченко

Головне сьогодні