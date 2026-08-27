 Міськрада Миколаєва підтримала створення наглядових рад у трьох лікарнях міста

  • четвер

    27 серпня, 2026

  • 18.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 18.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 15:05, 27 серпня, 2026

Міськрада Миколаєва підтримала створення наглядових рад у трьох лікарнях міста

У трьох лікарнях Миколаєва мають створити наглядові ради. Фото: архів МикВістіУ трьох лікарнях Миколаєва мають створити наглядові ради. Фото: архів МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення для створення наглядових рад у міських лікарнях №3, №4 та №5. Йдеться про формування постійної конкурсної комісії, яка обиратиме незалежних членів наглядових рад.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради у четвер, 27 серпня, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що до складу наглядових рад медичних закладів входитимуть 11 членів, п'ятеро з яких будуть представниками міської ради.

— Наглядові ради до медичних закладів, в які будуть заходити частина депутатського корпусу, як представники засновника. Запропонованим проєктом буде у нас 11 членів наглядових рад медичних закладів, з яких п'ять будуть представники засновника. В рішенні мова йде тільки про створення конкурсної комісії, — сказав Олександр Сєнкевич.

За рішення проголосували 29 депутатів, четверо утрималися, проти не голосував ніхто. Загалом участь у голосуванні взяли 33 депутати. Рішення прийнято.

Скриншот з трансляціїДепутати міськради під час обговорення питання створення наглядових рад у міських лікарнях. Скриншот з трансляції

У документі також врахували пропозиції профільних комісій. Зокрема, міськрада має здійснити організаційні заходи для формування конкурсної комісії, але без права затверджувати положення про неї.

Крім того, за результатами розгляду пропозицій мають підготувати подання щодо персонального складу конкурсної комісії, положень про наглядові ради та переліку закладів, на які ці положення поширюватимуться.

Що передувало рішенню

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Питання створення наглядових рад у міських лікарнях №3, №4 та №5 депутати обговорили на засіданнях комісій з питань законності та ЖКГ 26 серпня.

За словами заступниці начальника управління комунального майна Тетяни Дмитрової, створення наглядових рад є вимогою для кластерних лікарень, які з 1 січня 2027 року мають укладати договори з НСЗУ.

Також депутати обговорили склад конкурсної комісії, яка обиратиме незалежних членів наглядових рад, та вимоги до самих членів рад. Олена Кісельова запропонувала окремо розробити положення про наглядові ради для кожної лікарні з урахуванням специфіки медзакладів.

Комісії з питань законності та ЖКГ підтримали проєкт рішення із відповідними правками.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

Останні новини про: Лікарні Миколаєва

У Миколаївській обллікарні не можуть відкрити паліативне відділення: немає приміщення
Міська лікарня №5 Миколаєва отримала новий апарат для гемодіалізу
У трьох лікарнях Миколаєва мають створити наглядові ради, інакше не буде фінансування
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві відкрили виставку «Творче єднання поколінь» династії Макушиних

Марія Хаміцевич
новини
Міськрада присвоїла двом Героям України звання Почесний громадянин Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
«Вашу нікому не потрібну роботу можуть виконувати жінки», — радник мера Миколаєва вважає, що керівник ОВА Решетілов має піти в ЗСУ

Катерина Середа
новини
Депутати Миколаївської міськради не підтримали зміни до програми ЖКГ, які передбачали фінансування утилізації батарейок

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві хочуть тимчасово дозволити двосторонній рух на Спаській для соціального транспорту

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Лікарні Миколаєва

У трьох лікарнях Миколаєва мають створити наглядові ради, інакше не буде фінансування
Міська лікарня №5 Миколаєва отримала новий апарат для гемодіалізу
У Миколаївській обллікарні не можуть відкрити паліативне відділення: немає приміщення

«Вашу нікому не потрібну роботу можуть виконувати жінки», — радник мера Миколаєва вважає, що керівник ОВА Решетілов має піти в ЗСУ

Кім забрав свою колишню радницю з Херсонської ОВА до Мінветеранів

3 години тому

У Миколаєві нові правила благоустрою дозволять штрафувати за перевищення шуму у місті

Альона Коханчук

Головне сьогодні