Міськрада Миколаєва підтримала створення наглядових рад у трьох лікарнях міста

У трьох лікарнях Миколаєва мають створити наглядові ради. Фото: архів МикВісті

Депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення для створення наглядових рад у міських лікарнях №3, №4 та №5. Йдеться про формування постійної конкурсної комісії, яка обиратиме незалежних членів наглядових рад.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради у четвер, 27 серпня, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич пояснив, що до складу наглядових рад медичних закладів входитимуть 11 членів, п'ятеро з яких будуть представниками міської ради.

— Наглядові ради до медичних закладів, в які будуть заходити частина депутатського корпусу, як представники засновника. Запропонованим проєктом буде у нас 11 членів наглядових рад медичних закладів, з яких п'ять будуть представники засновника. В рішенні мова йде тільки про створення конкурсної комісії, — сказав Олександр Сєнкевич.

За рішення проголосували 29 депутатів, четверо утрималися, проти не голосував ніхто. Загалом участь у голосуванні взяли 33 депутати. Рішення прийнято.

Депутати міськради під час обговорення питання створення наглядових рад у міських лікарнях. Скриншот з трансляції

У документі також врахували пропозиції профільних комісій. Зокрема, міськрада має здійснити організаційні заходи для формування конкурсної комісії, але без права затверджувати положення про неї.

Крім того, за результатами розгляду пропозицій мають підготувати подання щодо персонального складу конкурсної комісії, положень про наглядові ради та переліку закладів, на які ці положення поширюватимуться.

Що передувало рішенню

Питання створення наглядових рад у міських лікарнях №3, №4 та №5 депутати обговорили на засіданнях комісій з питань законності та ЖКГ 26 серпня.

За словами заступниці начальника управління комунального майна Тетяни Дмитрової, створення наглядових рад є вимогою для кластерних лікарень, які з 1 січня 2027 року мають укладати договори з НСЗУ.

Також депутати обговорили склад конкурсної комісії, яка обиратиме незалежних членів наглядових рад, та вимоги до самих членів рад. Олена Кісельова запропонувала окремо розробити положення про наглядові ради для кожної лікарні з урахуванням специфіки медзакладів.

Комісії з питань законності та ЖКГ підтримали проєкт рішення із відповідними правками.