У лікарні Миколаєва встановили обладнання для діагностики епілепсії у дітей

У філії №2 міської лікарні №4 Миколаєва встановили систему «Симплекс ЕЕГ-25» для тривалого електроенцефалографічного моніторингу під час сну. Обладнання використовуватимуть для обстеження дітей віком від одного місяця.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Нове обладнання дає змогу проводити нічний моніторинг роботи головного мозку з одночасним відеозаписом. Це допомагає лікарям зіставляти зміни електричної активності мозку з рухами та поведінкою дитини під час сну, а також виявляти порушення, які можуть бути непомітними під час короткої денної ЕЕГ.

Миколаївська лікарня отримала систему для нічного обстеження дітей. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївська лікарня отримала систему для нічного обстеження дітей. Фото: Миколаївська міська рада

Нічний ЕЕГ-моніторинг використовують для діагностики й контролю епілепсії, оцінки ефективності лікування та розрізнення епілептичних і неепілептичних станів. Також обстеження допомагає виявляти порушення сну, затримку мовленнєвого чи психічного розвитку та випадки різкої втрати набутих навичок.

На відміну від стандартної денної ЕЕГ, яка зазвичай триває до 30 хвилин, нічний моніторинг може проводитися протягом 8–12 годин.

«Це підвищує ймовірність виявлення патологічних змін, які можуть залишатися непомітними під час короткого обстеження», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обстеження проводять дітям віком від одного місяця за направленням дитячого невролога.

Нагадаємо, що миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав 1700 доз вакцини КПК, яку використовують для профілактики кору, паротиту та краснухи.