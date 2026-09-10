 На Київщині затримали миколаївця за підозрою у підготовці вбивства громадського активіста на замовлення ФСБ

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Головна Новини Інциденти 13:20, 10 вересня, 2026

На Київщині затримали миколаївця за підозрою у підготовці вбивства громадського активіста на замовлення ФСБ

Убивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратуриУбивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратури

Співробітники СБУ затримали 19-річного жителя Миколаєва, якого підозрюють у підготовці вбивства відомого громадського активіста та співзасновника одного з добровольчих батальйонів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У липні 2026 року підозрюваний налагодив контакт із представником російської спецслужби через Telegram, де також публікував дописи на підтримку нацистської ідеології.

Отримавши завдання, чоловік відстежував маршрути та розпорядок дня потенційної жертви. Згодом із заздалегідь підготовленої схованки він вилучив пістолет із набоями та глушником.

31 липня 2026 року фігурант прибув до лісосмуги у Вишгородському районі Київської області, де забрав залишений для нього мотоцикл. За версією слідства, вранці 1 серпня він планував застрелити активіста під час вигулу собаки, однак був затриманий правоохоронцями.

Убивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратуриУбивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратури

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затриманому повідомили про підозру в державній зраді, готуванні до умисного вбивства на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю.

Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Убивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратуриУбивство активіста на замовлення ФСБ. Фото прокуратури

Нагадаємо, що Центральний суд Миколаєва відправив під варту військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві двох людей.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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