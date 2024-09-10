У Миколаєві судять військового за вбивство двох людей
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- Альона Коханчук
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19:23, 10 вересня, 2024
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Центральний суд Миколаєва відправив під варту військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві двох людей.
Про це повідомили у пресслужбі Центрального суду Миколаєва.
Вказується, що 38-річний чоловік разом з двома іншими військовослужбовцями його військової частини вживали алкоголь. Згодом між чоловіками почалася сварка. Відповідно до матеріалів справи, підозрюваний взяв автомат та застрелив двох інших військових. Внаслідок отриманих поранень постраждалі загинули.
У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти підозри та обрання запобіжного заходу. За результатами розгляду справи суддя відправив військового під вартою без визначення розміру застави.
Раніше повідомлялося, що жителя Миколаєва підозрюють у вбивстві сусіда: йому загрожує до 10 років.
Також у Миколаєві слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення своєму сину.