Центральний суд Миколаєва відправив під варту військовослужбовця. Ілюстративне фото з pixabay.

Центральний суд Миколаєва відправив під варту військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві двох людей.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального суду Миколаєва.

Вказується, що 38-річний чоловік разом з двома іншими військовослужбовцями його військової частини вживали алкоголь. Згодом між чоловіками почалася сварка. Відповідно до матеріалів справи, підозрюваний взяв автомат та застрелив двох інших військових. Внаслідок отриманих поранень постраждалі загинули.

У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти підозри та обрання запобіжного заходу. За результатами розгляду справи суддя відправив військового під вартою без визначення розміру застави.

Раніше повідомлялося, що жителя Миколаєва підозрюють у вбивстві сусіда: йому загрожує до 10 років.

Також у Миколаєві слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення своєму сину.