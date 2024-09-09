У Миколаєві чоловік побив до смерті сусіда. Ілюстраційне фото

Ввечері, 6 вересня, до відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку по проспекту Центральному, які виявили у під’їзді труп чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Миколаївській області.

Поліцейські встановили, що 48-річному чоловіку тілесні ушкодження спричинив сусід. Між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник наніс потерпілому численні удари руками, від яких той помер.

Зазначається, що чоловіка розшукали і доставили до відділення поліції, де його затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру за спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, що передбачає частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві слідчі поліції затримали чоловіка, який під час сварки наніс ножеві поранення своєму сину.