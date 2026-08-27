У трьох лікарнях Миколаєва мають створити наглядові ради, інакше не буде фінансування

У трьох лікарнях Миколаєва мають створити наглядові ради. Фото: архів МикВісті

У трьох лікарнях Миколаєва — №3, 4 та 5 — потрібно створити наглядові ради. Для цього міськрада має створити конкурсну комісію, яка діятиме постійно та обиратиме членів наглядових рад. Комісії з питань законності та комісії з питань ЖКГ підтримали проєкт рішення, але із зауваженнями.

Про це йшлося під час засідань комісій 26 серпня, повідомляють «МикВісті».

У проєкті рішення міськраді пропонують розпочати формувати постійно діючу комісію, щоб проводити конкурси для обрання незалежних членів наглядових рад у лікарнях. Як пояснила заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова, це є вимогою закону, інакше лікарні не зможуть отримувати гроші.

— У сфері медицини створення наглядової ради в закладах медичної охорони здоров'я — це необхідна вимога НСЗУ. Якщо в кластерних лікарнях, лікарнях спеціального призначення з 1 січня 2027 року не будуть створені наглядові ради, то вони не будуть отримувати гроші за свої послуги. Тобто це норма закону, яку ми повинні виконувати, — пояснила Тетяна Дмитрова.

Голова комісії з питань законності Олена Кісельова («Європейська солідарність») зауважила, що Миколаївська міська рада ще у 2024 році зобовязала виконавчі органи створити наглядову раду міської ради №4. Але до сьогодні рішення не виконали.

— Якби ми сьогодні мали створену наглядову раду на міській лікарні №4, багато питань, які сьогодні виникають і відпрацьовуються, були б вже вирішені за її участю, — зауважила депутатка.

Засідання комісії з питань законності. Скриншот з трансляції

У Олени Кісельової були правки щодо проєкту рішення. Зокрема, щоб без погодження депутатського корпусу ніхто не міг приймати окреме положення про конкурсну комісію. Крім того, депутатка запропонувала в кожній лікарні створювати окремі положення про наглядову раду, оскільки є специфіка медзакладів. Відповідно, у членів наглядової ради мають бути певні освіта та досвід.

На засіданні комісії з питань ЖКГ заступниця начальниці управління комунального майна пояснила, що до складу комісії мають увійти три представники від власника закладу, два представники від Миколаївської ОВА і три представники від громадських об'єднань, спілок і благодійних організацій. Вони обиратимуть членів наглядових рад.

За словами Тетяни Дмитрової, це тільки перший етап, щоб шукати бажаючих увійти до складу наглядової ради. Окремо мають затвердити конкурсну комісію. Проєкти щодо членів конкурсної комісії та наглядової ради мають погодити депутати. Все це потрібно встигнути зробити до 1 січня 2027 року.

На питання депутатів Тетяна Дмитрова уточнила, що наразі вимога створити наглядові ради стосується трьох лікарень, якщо затвердять їхній статус як кластерних: лікарень №4, №3 та №5.

— А якщо не стануть кластерними, будуть також лікарнями загального призначення, то в них також можуть бути наглядові ради. І вони повинні бути контрактуватися з НСЗУ з 1 січня 2027 року при наявності наглядових рад. Тобто це обов'язкова вимога, — сказала Тетяна Дмитрова.

Засідання комісії з питань ЖКГ. Скриншот з трансляції

Також у депутатів виникло питання оплати членам наглядової ради. Тетяна Дмитрова пояснила, що у некомерційних підприємствах оплата може бути за згодою власника. У наглядових радах мають бути залежні члени — представники власника і їхню роботу не оплачують — і незалежні. Останні можуть отримувати оплату за рахунок підприємства. Але це має визначатися договором.

— Це буде все визначатися цивільно-правовим договором. На сьогодні, наскільки я розумію, мова про оплату взагалі не йде. Тобто на сьогодні ці люди можуть працювати безкоштовно, якщо ми це пропишемо в цьому положенні і в цивільно-правовому договорі. Тобто на сьогодні немає коштів, які дозволять нам це зробити. Принаймні у цьому році, — відповіла Тетяна Дмитрова.

Вона уточнила, що у 2024 році Миколаївська міськрада затвердила критерії, за якими на комунальних підприємствах обов'язково мають створити наглядові ради. Під них підпадають облтеплоенерго, водоканал та електротранс. Це рішення потрібно виконувати.

— За Цивільним кодексом міська рада повинна затвердити критерії, відповідно до яких комунальні підприємства мають створити наглядові ради. Ми їх затвердили. До моменту затвердження ця норма була необов'язкова. Коли ми це затвердили, то ця норма стала обов'язковою, — уточнила заступниця начальника управління комунального майна.

Із правками комісії з питань законності та з питань ЖКГ погодили проєкт рішення. Його має розглянути Миколаївська міськрада.

Нагадаємо, у квітні депутати Миколаївської міської ради підтримали рішення про реорганізацію медичної мережі міста, що передбачає створення кластерної лікарні та передачу одного з пологових будинків у власність області.

Крім того, у Миколаївській облраді представили попередній проєкт спроможної мережі лікарень. Документ передбачає розподіл лікарень на надкластерні, кластерні, загальні та лікарні громад залежно від їхньої спроможності, кількості населення, переліку медичних послуг, обладнання та кадрового забезпечення.