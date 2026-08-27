 Прокуратура через суд вимагає зберегти історичний особняк у центрі Миколаєва

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Головна Новини Правосуддя 15:00, 27 серпня, 2026

Прокуратура через суд вимагає зберегти історичний особняк у центрі Миколаєва

Будинок Фішера у Миколаєві. Фото: Суспільне МиколаївБудинок Фішера у Миколаєві. Фото: Суспільне Миколаїв

Окружна прокуратура міста Миколаєва звернулася до суду з позовом до власника пам’ятки архітектури місцевого значення, вимагаючи укласти охоронний договір на історичну будівлю.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про пам’ятку «Житловий будинок — особняк. Початок ХХ століття», розташовану в історичному центрі Миколаєва.

За даними «МикВісті», це будинок на вулиці Спаській, 29, де знаходиться департамент освіти та науки Миколаївської ОВА.

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Особняк звели на початку ХХ століття. Будівля має історичну та архітектурну цінність і вирізняється характерним оформленням фасаду та вікон, зокрема рослинним орнаментом.

Ще у березні 1997 року будинок взяли на державний облік як пам’ятку архітектури місцевого значення. Втім, за даними прокуратури, його власник досі не уклав охоронний договір.

Договір визначає режим використання пам’ятки, вимоги до її утримання та проведення робіт. У прокуратурі зазначають, що його укладення має забезпечити належне збереження історичної будівлі та захистити її від пошкодження і руйнування.

Будинок Фішер у Миколаєві. Фото: Євген ВасюковБудинок Фішер у Миколаєві. Фото: Євген Васюков
Будинок Фішер у Миколаєві. Фото: Євген ВасюковБудинок Фішер у Миколаєві. Фото: Євген Васюков

Будинок Фішера — історичний особняк початку ХХ століття, пам’ятка архітектури місцевого значення. Автор проєкту невідомий.

Особняк пов’язаний із німецьким підданим Августом Августовичем Фішером, який представляв у Миколаєві іспанське та норвезьке віце-консульства. До 1914 року в будинку розміщувалися канцелярії цих дипломатичних представництв. Також Фішер певний час виконував обов’язки керуючого німецьким віце-консульством у Миколаєві, однак із початком Першої світової війни був висланий.

Будинок вирізняється архітектурним оформленням фасаду з характерними для еклектики декоративними елементами. Нині в ньому розміщуються установи у сфері освіти та редакція газети.

Нагадаємо, у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері на вулиці Садовій у Миколаєві вважають, що ремонт фасаду будівлі є необхідністю через її критичний стан, а роботи проводять згідно з технологією.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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