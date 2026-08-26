Сєнкевич та Решетілов продемонстрували «молодіжному конгресмену» готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня

Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

Виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та міський голова Олександр Сєнкевич показали обласному голові молодіжного конгресу готовність шкіл до навчального року.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Посадовці перевірили декілька міських закладів. Разом із ними школи оглянули віцемер Сергій Коренєв, заступники голови ОВА Олександр Трайтлі і Валентин Гайдаржи, а також голова Миколаївського регіонального молодіжного конгресу Євген Євсюков, який представляє інтереси молоді області та має акумулювати її пропозиції для подальшого представлення на обласному та всеукраїнському рівнях.

Конгрес має забезпечувати комунікацію молоді з органами влади та залучати її до формування управлінських рішень.

Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

З присутніми вони оглянули укриття та харчоблоки у школах. В обох школах підрядники ще не завершили ремонтні роботи з їх облаштування: у першому випадку харчоблок хочуть завершити до кінця серпня, а інший — вдасться запустити до жовтня.

Це питання Георгій Решетілов попросив мера Олександра Сєнкевич тримати на особистому контролі, щоб вкластись у терміни.

Терміни виконання робіт Георгій Решетілов просив контролювати особисто мера. Фото: Миколаївська ОВА

— Якісне та повноцінне харчування школярів сьогодні є одним із державних пріоритетів, і наше завдання – забезпечити його належну реалізацію на рівні області та громад, — зазначив Георгій Решетілов.

Виконання поставлених задач щотижня мають моніторити Валентин Гайдаржи та Олександр Трайтлі.

Олександр Трайтлі. Фото: Миколаївська ОВА Валентин Гайдаржи. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, Євгена Євсюкова обрали головою Миколаївського регіонального молодіжного конгресу 23 червня під час установчих зборів. Він був єдиним кандидатом на посаду, а його кандидатуру підтримала більшість делегатів. Раніше Євсюков очолював Молодіжну раду при Миколаївській ОВА.

Упродовж 7–9 серпня на Миколаївщині відбулися регіональні молодіжні ігри Tiligul Games-2026, які зібрали понад 350 учасників. 8 серпня в рамках заходу провели перше засідання Миколаївського регіонального молодіжного конгресу за участі міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови обласної ради Антона Табунщика та виконувача обов’язків начальника ОВА Георгія Решетілова.