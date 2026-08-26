 Сєнкевич та Решетілов продемонстрували «молодіжному конгресмену» готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня

  • середа

    26 серпня, 2026

  • 17.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 26 серпня , 2026 середа

  • Миколаїв • 17.8° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 21:30, 26 серпня, 2026

Сєнкевич та Решетілов продемонстрували «молодіжному конгресмену» готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня

Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

Виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов та міський голова Олександр Сєнкевич показали обласному голові молодіжного конгресу готовність шкіл до навчального року.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Посадовці перевірили декілька міських закладів. Разом із ними школи оглянули віцемер Сергій Коренєв, заступники голови ОВА Олександр Трайтлі і Валентин Гайдаржи, а також голова Миколаївського регіонального молодіжного конгресу Євген Євсюков, який представляє інтереси молоді області та має акумулювати її пропозиції для подальшого представлення на обласному та всеукраїнському рівнях.

Конгрес має забезпечувати комунікацію молоді з органами влади та залучати її до формування управлінських рішень.

Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА
Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА
Сєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВАСєнкевич, Решетілов та молодіжний конгресмен перевірили готовність шкіл Миколаєва до 1 вересня. Фото: Миколаївська ОВА

З присутніми вони оглянули укриття та харчоблоки у школах. В обох школах підрядники ще не завершили ремонтні роботи з їх облаштування: у першому випадку харчоблок хочуть завершити до кінця серпня, а інший — вдасться запустити до жовтня.

Це питання Георгій Решетілов попросив мера Олександра Сєнкевич тримати на особистому контролі, щоб вкластись у терміни.

Терміни виконання робіт Георгій Решетілов просив контролювати особисто мера. Фото: Миколаївська ОВАТерміни виконання робіт Георгій Решетілов просив контролювати особисто мера. Фото: Миколаївська ОВА

— Якісне та повноцінне харчування школярів сьогодні є одним із державних пріоритетів, і наше завдання – забезпечити його належну реалізацію на рівні області та громад, — зазначив Георгій Решетілов.

Виконання поставлених задач щотижня мають моніторити Валентин Гайдаржи та Олександр Трайтлі.

Олександр Трайтлі. Фото: Миколаївська ОВАОлександр Трайтлі. Фото: Миколаївська ОВА
Валентин Гайдаржи. Фото: Миколаївська ОВАВалентин Гайдаржи. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, Євгена Євсюкова обрали головою Миколаївського регіонального молодіжного конгресу 23 червня під час установчих зборів. Він був єдиним кандидатом на посаду, а його кандидатуру підтримала більшість делегатів. Раніше Євсюков очолював Молодіжну раду при Миколаївській ОВА.

Упродовж 7–9 серпня на Миколаївщині відбулися регіональні молодіжні ігри Tiligul Games-2026, які зібрали понад 350 учасників. 8 серпня в рамках заходу провели перше засідання Миколаївського регіонального молодіжного конгресу за участі міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, голови обласної ради Антона Табунщика та виконувача обов’язків начальника ОВА Георгія Решетілова.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

Останні новини про: Освіта

Виконком визначив, які школи працюватимуть очно і дистанційно у Миколаєві
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року
За школами Миколаєва закріпили нові території обслуговування
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві обмежать рух на День міста під час велопробігу

Даріна Мельничук
новини
«Дрон прилетів у будинок». Як родина з Галицинового пережила російський обстріл, через який загинули тварини

Даріна Мельничук
новини
За школами Миколаєва закріпили нові території обслуговування

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві до кінця року мають прибрати бетонні блоки, які перекривають проїзд біля будинку на проспекті Центральному

Альона Коханчук
новини
«Ми б шукали рішення…», — у мерії Миколаєва кажуть, що ніхто не вимагав залишити мозаїку на «Зорі» відкритою

Аліса Мелікадамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

За школами Миколаєва закріпили нові території обслуговування
У Миколаєві перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року
Виконком визначив, які школи працюватимуть очно і дистанційно у Миколаєві

ОСВІТА

За школами Миколаєва закріпили нові території обслуговування

«Ми б шукали рішення…», — у мерії Миколаєва кажуть, що ніхто не вимагав залишити мозаїку на «Зорі» відкритою

1 година тому

Головне сьогодні