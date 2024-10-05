З початку року на Миколаївщині виявили 17 випадків лептоспірозу — померло дві людини
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- Аліна Квітко
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15:48, 05 жовтня, 2024
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У Миколаївській області з початку 2024 року зареєстровано 17 випадків захворювання на лептоспіроз, що у 3,4 рази перевищує показники минулого року.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада з посиланням на Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Зокрема, в місті Миколаєві було зафіксовано 8 випадків лептоспірозу. Через пізнє звернення до лікарень у Миколаївській області від лептоспірозу померло двоє людей, у 2023 році також було зареєстровано два летальних випадки.
— Протягом 8 місяців поточного року в Миколаївській області було зареєстровано 17 випадків захворювання на лептоспіроз – це у 3,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема у місті Миколаєві лептоспірозом заразилися 8 людей, – йдеться у повідомленні.
В Україні з початку року виявили 230 випадків захворювання на лептоспіроз, з яких 83 випадки були зареєстровані лише в серпні.
Лептоспіроз – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних уражень організму, включаючи нирки, печінку та навіть менінгіт. У випадках несвоєчасного звернення по медичну допомогу можлива смерть.
Раніше повідомлялось про те, що в Україні зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції.
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