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З початку року на Миколаївщині виявили 17 випадків лептоспірозу — померло дві людини

На Миколаївщині в цьому році 17 людей захворіли на лептоспіроз – двоє померли. Фото: ДСНСНа Миколаївщині в цьому році 17 людей захворіли на лептоспіроз – двоє померли. Фото: ДСНС

У Миколаївській області з початку 2024 року зареєстровано 17 випадків захворювання на лептоспіроз, що у 3,4 рази перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада з посиланням на Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. 

Зокрема, в місті Миколаєві було зафіксовано 8 випадків лептоспірозу. Через пізнє звернення до лікарень у Миколаївській області від лептоспірозу померло двоє людей, у 2023 році також було зареєстровано два летальних випадки.

— Протягом 8 місяців поточного року в Миколаївській області було зареєстровано 17 випадків захворювання на лептоспіроз – це у 3,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема у місті Миколаєві лептоспірозом заразилися 8 людей, – йдеться у повідомленні.

В Україні з початку року виявили 230 випадків захворювання на лептоспіроз, з яких 83 випадки були зареєстровані лише в серпні.

Лептоспіроз – це особливо небезпечне інфекційне захворювання, яке може призвести до серйозних уражень організму, включаючи нирки, печінку та навіть менінгіт. У випадках несвоєчасного звернення по медичну допомогу можлива смерть.

Раніше повідомлялось про те, що в Україні зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції.

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