Нардеп від «Слуги народу» заявив, що Україні слід вторгнутися до Білорусі, і там складуть зброю

Народний депутат України Олег Дунда. Фото: Радіо Свобода

Народний депутат України Олег Дунда від партії «Слуга народу» вважає, що перенесення бойових дій на територію Білорусі може стати ефективною стратегією для України, оскільки дасть змогу розширити фронт і ослабити контроль Росії.

Про це він заявив виступаючи на «XIII Форумі вільної Росії» у Вільнюсі.

Олег Дунда наголосив, що продовження бойових дій під Покровськом чи Вугледаром не принесе бажаних результатів, адже така війна — це виснаження ресурсів. На його думку, Росія готова витратити все, щоб перемогти, що ставить Україну в невигідну позицію.

— Потрібно розуміти одну річ. Виграти війну під Покровськом неможливо, під Вугледаром неможливо. А ось виграти війну на території Російської імперії чи Білорусі цілком можливо. Та війна, що йде під Покровськом, це війна Першої світової — це війна ресурсів на виснаження. Ми маємо визнати один факт, що Росія готова в цій війні витратити все, на відміну від наших партнерів. І вона апріорі тут має пріоритет у цьому плані. Це невигідна для України війна.

За словами нардепа, військові операції, подібні до нещодавньої атаки в Курську, треба було проводити ще рік тому під час контрнаступу на Запоріжжі.

— Нам, маючи наш досвід та маючи наші знання, нам треба бити там, де Російська імперія є максимально слабкою. Розгойдувати її з усіх боків. Ту операцію, яку провели у Курську, її потрібно було проводити рік тому під час контрнаступу на Запоріжжі. І був би інший результат. Абсолютно інший, — сказав він.

На його думку, введення «невеликих підрозділів» на територію сусідньої країни призведе до того, що білоруська армія складе зброю. Він також підкреслив, що подібна операція завдала б серйозного удару по Москві, демонструючи її нездатність контролювати підвладні території.

— Моя точка зору, абсолютно важливо переводити війну не тільки на територію Брянської, Курської області та Білорусь. Я глибоко впевнений, зайшовши відносно невеликим підрозділом Білорусь, білоруська армія складе свою зброю. Це навіть не впевненість, це знання, я так сказав би. А це великий удар Москві, показати, що вона не контролює ці території. Вона не готова боронити ці території, — вважає він.

Нагадаємо, що влітку Збройні сили Білорусі заявили, що обстановка на українському кордоні стає напруженою. Нібито Україна стягує до кордонів техніку та озброєння.

Натомість речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» заявив, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави, а не на зазіхання на чужі території.