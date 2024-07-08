Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма політиком виключно регіонального рівня.

Свою думку про очільника Миколаївщини він висловив в прямому ефірі на YouTube-каналі Василя Голованова.

Під час обговорення питання політичної впізнаваності серед українських діячів ведучий поцікавився у Олексія Арестовича, чому на його думку у публічному простору стало менше виступів Віталія Кіма.

На що ексрадник відповів, що причиною може бути «складне положення справ з водою» в Миколаєві та втома серед населення.

Крім того, на думку Арестовича, голова Миколаївської ОВА не має досвіду прямої роботи з центральними органами влади, а тому не може претендувати на політичне крісло всеукраїнського рівня.

— Кім — регіональна фігура. Він не може претендувати на політика національного масштабу, тому що працював на регіональному рівні. Не мав справи з головнокомандувачем, не працював з центральними органами влади, не говорив з трибуни Офісу президента і т.д. Та й потім, складне положення справ у Миколаєві з водою, декілька корупційних скандалів — розмиває. Та й люди втомлюються поступово від усього, — сказав Олексій Арестович.

Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА, 2022 рік Олексій Арестович, радник Офісу президента України, 2022 рік

Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і Віталій Кім, і Олексій Арестович зосередили на собі велику увагу українців. У квітні 2022 року вони обоє стали головними героями патріотичного треку співачки Jerry Heil «Москаль_некрасівий!(Геть з України)», де їх порівняли з головними героями серії мультфільмів «Козаки».

Олексія Арестовича українці завдяки його виступам та прямим ефірам прозвали «заспокійливим». Хоча зараз після виїзду з України він критично висловлюється у ефірах щодо воєнної ситуації в країні та перспектив щодо завершення бойових дій.

Свою популярність серед українців тоді здобув і Віталій Кім, який регулярно записував відео у свій телеграм-канал, пояснюючи населенню те, що відбувається на фронті та зокрема в Миколаївській області. Однак після деокупації Херсонської області активність політика помітно зменшилась. Зараз Віталій Кім пояснює це тим, що тоді «війна зняла з нього бар'єри та бюрократичні дрес-коди». У 2023 році, за даними Центру Разумкова, він став другим після Володимира Зеленського у рейтингу довіри українців до політиків.

В одному зі своїх останніх інтервʼю голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, коментуючи нинішню діяльність колишнього радника Офісу президента, сказав, що Олексій Арестович «збився зі шляху».