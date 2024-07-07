Сьогодні вдень та під вечір 7 липня російська армія вкотре атакувала Куцурубську громаду. В результаті обстрілів виникла пожежа.

Про це повідомляє 123 бригада тероборони ЗСУ в Facebook.

Обстріли FPV дронам-камікадзе прийшлись по території населеного пункту громади, де сталась пожежа, яку намагались оперативно ліквідувати пожежники.

Судячи з оприлюднених фото, під час ліквідації вогню, могла постраждати і автівка рятувальників.

Наслідки атаки по Куцурубській громаді, фото: 123 бригада тероборони Наслідки атаки по Куцурубській громаді, фото: 123 бригада тероборони

Крім того, у місцевому телеграм-каналі Куцурубської громади повідомляють, що під час атаки увечері була пошкоджена також будівля.

Обстріли Миколаївщини

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.