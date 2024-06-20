Миколаївський глиноземний завод, архівне фото

Три місяці тому завершилася націоналізація Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці. Завод, який є найбільшим об'єктом націоналізації в Україні, зараз під управлінням Фонду державного майна України (ФДМУ), однак у реєстрі досі генеральним директором значиться російський менеджер Віктор Кожевніков.

Про це йдеться у статті «У пастці стагнації: які шанси у Миколаївського глиноземного заводу після націоналізації» на сайті «НикВести».

Віктор Кожевніков формально досі очолює МГЗ, скриншот з YouControl

20 березня 2024 року ФДМУ опублікував на своєму сайті заяву, в якій висловив намір продати конфісковане російське майно, а виручені кошти спрямувати на відновлення України. Однак з того часу не було жодних дій з боку ФДМУ щодо МГЗ. Ми звернулися до ФДМУ з питаннями про роботу заводу, кількість працівників, залишки продукції, заборгованість по зарплаті та обслуговування шламових полів, але там нам порадили звернутися безпосередньо до підприємства та його тимчасового керівника.

На даний момент, згідно з рішенням Загальних зборів, обов'язки генерального директора виконує Олексій Медвідь, провідний інженер з експлуатації обладнання декомпозиції, про що ФДМУ повідомив у відповіді на наш інформаційний запит.

При цьому, у коментарі для «НикВести» Олексій Медвідь зазначив, що фактично керує заводом ще з 1 червня 2022 року.

— Я працюю на заводі вже 20 років. До цього обіймав посаду керівника профкому. Починав тут працювати у 2004 році як електромонтер, - сказав Олексій Медвідь.

Чотири роки тому він організовував акції протесту працівників заводу біля судів у рамках справи «Стоп шлам», яка стосувалася компенсацій жителям Миколаївської області, що постраждали від викидів червоного шламу.

За інформацією «НикВести», Віктор Кожевніков залишив Миколаїв у перші місяці повномасштабної війни, навесні 2022 року.

Як відомо, через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України, пишуть «НикВести».

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) раніше заявляло, що не змогло взяти в управління Миколаївський глиноземний завод.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.