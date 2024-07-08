У понеділок вдень 8 липня через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Віталій Кім зазначив, що за попередніми даними обійшлось без постраждалих та пошкоджень.
Наразі на місці працюють ДСНС та вживають заходи щодо ліквідації.
Нагадаємо, 7 липня російська армія вкотре атакувала Куцурубську громаду. В результаті обстрілів виникла пожежа.
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У понеділок вдень 8 липня через падіння уламків збитих крилатих ракет в Миколаївській області виникло декілька пожеж сухої трави.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Віталій Кім зазначив, що за попередніми даними обійшлось без постраждалих та пошкоджень.
Наразі на місці працюють ДСНС та вживають заходи щодо ліквідації.
Нагадаємо, 7 липня російська армія вкотре атакувала Куцурубську громаду. В результаті обстрілів виникла пожежа.