«Миколаївщина пишається вами!»: Віталій Кім зустрівся з паралімпійцями та їхніми наставниками

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

У середу, 2 жовтня, у Миколаєві відбулась зустріч із призерами Паралімпіади-2024.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації.

Паралімпійців та тренерів вітали начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, його перший заступник Георгій Решетілов, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та начальник управління молоді та спорту ОВА Михайло Ніколаєв.

«Миколаївщина пишається вами. Я щиро дякую за вашу волю до перемоги та гідний результат. Ми стратегічно будемо більше уваги приділяти спорту, розуміючи, що спорт й дисципліна — це основа всіх досягнень у житті. Велика вдячність і тренерам, які виховали чемпіонів. Так тримати й надалі!», — сказав Віталій Кім.

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Призерам Паралімпіади-2024 й тренеру вручили грошові сертифікати. Так, атлет Ігор Цвєтов за дві золоті медалі отримав 400 тисяч гривень, його особистий тренер Віктор Деркач — 200 тисяч гривень.

Плавчиня Анна Гонтар за три бронзові медалі отримала 180 тисяч гривень. Плавець Сергій Паламарчук за дві бронзові медалі — 120 тисяч гривень.

Тенісистка Ірина Шинкарьова за одну бронзову медаль — 60 тисяч гривень. Вони тренуються під керівництвом тренерів національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Також за вагомий розвиток фізичної культури представникам паралімпійського спорту на Миколаївщині вручили Почесні відзнаки голови Миколаївської обласної державної адміністрації «Святий Миколай Чудотворець» II та ІІІ ступенів й Почеснi відзнаки Миколаївської обласної ради «Хрест Святого Миколая».

Зазначимо, що у Паралімпіаді-2024 взяли участь дев'ять миколаївських спортсменів. За підсумками змагань вибороли дві золоті та шість бронзових медалей.

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Призерів Паралімпіади-2024 та тренерів привітав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна була представлена 140 спортсменами, що виступали у 17 видах спорту. Миколаївські спортсмени представляли Україну на Паралімпійських іграх в чотирьох видах спорту: пара плавання, фехтування на візках, пара легка атлетика та пара теніс настільний.