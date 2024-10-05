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Понад 30 тис. будівель зруйновано на Херсонщині через російські обстріли, більшість — житлові

На Херсонщині російські обстріли знищили понад 30 тисяч цивільних об’єктів, більшість – житлові будинки. Архівне фото «МикВісті»На Херсонщині російські обстріли знищили понад 30 тисяч цивільних об’єктів, більшість – житлові будинки. Архівне фото «МикВісті»

Внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали більше 30 тисяч цивільних об’єктів. Найбільших втрат зазнав житловий сектор, який становить майже 95% від усіх руйнувань.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожими ударами опинилися 27 тисяч 600 приватних будинків і 1 200 багатоповерхових будівель.

Крім житлових приміщень, значних пошкоджень зазнали інші об’єкти критичної інфраструктури. Через руйнування шкіл, лікарень та соціальних установ тисячі мешканців залишилися без необхідних умов для життя.

Зокрема, через обстріли пошкоджено або зруйновано 149 шкіл, 112 дитсадків, 172 лікарні, 115 адмінбудівель й 23 заклади спорту.

Крім того, в регіоні відновлено більш ніж 4 тисячі 500 цивільних об'єктів. Роботи проводяться коштами держави та благодійників громад і інших регіонів.

— Триває й реалізація урядової програми «єВідновлення». Вже ухвалили рішення про нарахування 1 мільярда 777 мільйонів гривень компенсації понад 4 тисяч 800 херсонським родинам, в яких пошкоджено або зруйноване житло, — розповів він.

Відновлення Миколаївщини 

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери. 

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

За час повномасштабної війни у Миколаївській області було пошкоджено 152 об'єкти медзакладів та ще 13 — зруйновано повністю без можливості відновлення.

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