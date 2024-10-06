Через загрозу мінування на Херсонщині скасували один з автобусних маршрутів до Миколаєва
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- Аліна Квітко
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8:05, 06 жовтня, 2024
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У зв’язку з підвищенням випадків дистанційного мінування на правобережжі Херсонщини, скасовували автобусний маршрут з села Широка Балка до Миколаєва.
Про це повідомили місцеві мешканці в соцмережах, пише видання Мост.
Тепер, щоб потрапити до Миколаєва, жителям села Широка Балка доведеться самостійно дістатися до села Станіслав, звідки курсуватиме автобус до обласного центру.
Заплановано, що маршрут «Станіслав – Миколаїв» відновить свою роботу з 7 жовтня.
Нагадаємо, що у комунальних автобусах Миколаєва запровадять безготівкову оплату проїзду.
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