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Через загрозу мінування на Херсонщині скасували один з автобусних маршрутів до Миколаєва

Через небезпеку на Херсонщині змінено один з автобусних маршрутів. Фото: МостЧерез небезпеку на Херсонщині змінено один з автобусних маршрутів. Фото: Мост

У зв’язку з підвищенням випадків дистанційного мінування на правобережжі Херсонщини, скасовували автобусний маршрут з села Широка Балка до Миколаєва.

Про це повідомили місцеві мешканці в соцмережах, пише видання Мост.

Тепер, щоб потрапити до Миколаєва, жителям села Широка Балка доведеться самостійно дістатися до села Станіслав, звідки курсуватиме автобус до обласного центру.

Заплановано, що маршрут «Станіслав – Миколаїв» відновить свою роботу з 7 жовтня.

Нагадаємо, що у комунальних автобусах Миколаєва запровадять безготівкову оплату проїзду.

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