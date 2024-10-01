У вівторок, 1 жовтня, відбулася зустріч начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та членів родин загиблих військовослужбовців.

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, під час неї присутні обговорили проблемні питання, з якими стикаються рідні загиблих у повсякденному житті, а також можливості, повʼязані із вже існуючими програмами, спрямованими на забезпечення всебічної підтримки та соціального захисту родин полеглих воїнів.

Віталій Кім наголосив на тому, що робота у цьому напрямку має надважливе значення та знаходиться на постійному контролі влади. І попри обмежені ресурси, на Миколаївщині продовжують розширювати вектори допомоги.

«Ми намагаємося оперативно реагувати на ваші потреби та допомагати вирішувати нагальні проблеми. Цей напрям роботи є для нас одним із пріоритетних», — сказав очільник області.

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Так, наразі в області функціонують простори для соціально-психологічної допомоги «Вільна», «Шлях стійкості», «Family friendly space», а також «Veteran Development Centre — Центр Ветеранського Розвитку». У разі потреби, родичі загиблих мають змогу звернутися туди за консультацією чи певною допомогою.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Оксана Єльчієва.

Своєю чергою радниця патронатної служби начальника ОВА Неллі Яровенко розповіла учасникам зустрічі про діючі заходи з оздоровлення та відпочинку ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей.

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

Віталій Кім зустрівся із членами родин загиблих Героїв, фото: Миколаївська ОДА

По завершенню спілкування, у сімейному просторі «Family friendly space», для дітей було організовано творчий майстер-клас із соціальним педагогом. Заняття спрямоване на розвиток зібраності та концентрації, сприяє психологічному розвантаженню, внутрішньому заспокоєнню, покращує зорову координацію і дрібну моторику, а також розвиває творчі здібності та креативність.

Від пекарні «Румʼяний хліб» дітлахи отримали смачні подарунки.

Також, для жінок, з метою психологічного розвантаження, у просторі «Вільна» організували зустріч із психологинями.

Детальну інформацію про роботу просторів можна дізнатися за посиланнями:

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.