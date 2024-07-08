Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: Володимир Зеленський

Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Наслідки удару по дитячій лікарні «Охмадит». Фото з соцмереж Наслідки удару по дитячій лікарні «Охмадит». Фото з соцмереж

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні Україну обстріляли понад 40 ракетами різних типів.

— Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства — це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку, — написав Володимир Зеленський.

Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: з соцмереж Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: з соцмереж Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: з соцмереж

Як повідомили у КМВА, станом на 11:36 попередньо відомо про п'ятьох загиблих та 11 постраждалих. Мер столиці Кличко додав, що 6 постраждалих госпіталізували.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що удар по «Охмадиту» прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз — пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення.

— Ключові задачі: дістати людей та надати допомогу всім кому можливо. Також ми організовуємо перевезти пацієнтів туди по інших лікарнях, де є ШВЛ, кисень та живлення, – повідомив Віктор Ляшко в коментарі телеканалу «Київ24».

ОНОВЛЕНО 12:41 В коментарі hromadske виконувачка обов’язків завідувачки реанімаційного відділення повідомила, що усі діти з «Охматдиту» перебували в підвалі під час обстрілу.

Лікарня «Охмадит». Фото: ДСНС України Лікарня «Охмадит». Фото: ДСНС України Лікарня «Охмадит». Фото: ДСНС України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під завалами лікарні під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

— Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди, – написав він.

Тим часом ЗМІ публікують відео, де лікарі разом з цивільними розбирають завали, під якими можуть перебувати їх колеги та діти.

За даними Міністерства внутрішніх справ в лікарні «Охматдит» загинули 5 людей. Киян просять нести на місце події питну воду в літрових пляшках, а для дітей — фрукти та солодощі.

Нагадаємо, що у неділю, 7 липня, російські окупанти обстріляли Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджено будинок, ангар та автомобілі