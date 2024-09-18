У Києві спіймали лося, який блукав вулицями міста
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- Альона Коханчук
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13:04, 18 вересня, 2024
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У середу, 18 вересня, у Шевченківському районі Києва очевидці зняли на відео дикого лося, який розгулював вулицям. Фахівці відловили тварину та відвезли за межі міста.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Лося, який заблукав між будинками, ловили співробітники Київської служби порятунку та КиївЗоо. Фахівці тимчасово приспали тварину, щоб перевезти в природні умови за межами столиці.
«Лося весь шлях супроводжуватимуть ветеринари «Київського зоопарку» та «Київської міської лікарні ветеринарної медицини», — йдеться у повідомленні.
Як саме тварина потрапила на вулиці міста не повідомляється.
Нагадаємо, що у Вознесенську планують до кінця 2024 року виділити 200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин.