Лось гуляв по вулицях Києва. Скриншот з відео

У середу, 18 вересня, у Шевченківському районі Києва очевидці зняли на відео дикого лося, який розгулював вулицям. Фахівці відловили тварину та відвезли за межі міста.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Лося, який заблукав між будинками, ловили співробітники Київської служби порятунку та КиївЗоо. Фахівці тимчасово приспали тварину, щоб перевезти в природні умови за межами столиці.

«Лося весь шлях супроводжуватимуть ветеринари «Київського зоопарку» та «Київської міської лікарні ветеринарної медицини», — йдеться у повідомленні.

Як саме тварина потрапила на вулиці міста не повідомляється.

Нагадаємо, що у Вознесенську планують до кінця 2024 року виділити 200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин.