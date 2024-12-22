На Снігурівщині відновили міст через ріку Інгулець

На Снігурівщині відремонтували міст. Фото: Миколаївська обласна військова адміністарція

У четверг, 19 грудня, в Снігурівській громаді Миколаївської області відремонтували мостову переправу через річку Інгулець.

Про це повідомив начальник Миколаївська обласної військової адмінстрації Віталій Кім.

Він зазначив, що міст збудували завдяки спільним зусиллям Державної спеціальної служби транспорту, обласної військової адміністрації та міжнародних партнерів.

Також за його словами, у січні 2023 року на Снігурівщині відкривали тимчасовий дерев'яний міст, який зробили після деокупації. Потім у червні 2023, через підрив Каховської ГЕС, майже усі мости громади були підтоплені, в тому числі і цей. Влітку 2024 року прийняли рішення зробити не тимчасовий, а капітальний бетонний міст.

«Новий міст - це сполучення між Миколаївською та Херсонською областями, яким пересувається медичний, шкільний та пасажирський транспорт. Це важлива логістична артерія. Це спільна праця багатьох, яка буде приносити важливі результати», — написав Віталій Кім.

Віталій Кім. Фото: Миколаївська обласна військова адміністарція

Миколаївська обласна державна адміністрація повідомляє, що окрім спонсорської фінансової допомоги на відновлення мосту додатково з обласного бюджету виділили 10,7 мільйонів гривень.

У повідомлені вказали, що 3 мільйони витратили на придбання будівельних матеріалів, ще 7 мільйонів 700 тисяч гривень — на облаштування покриття мосту та підходів до нього.

На Снігурівщині відремонтували міст. Фото: Миколаївська обласна військова адміністарція

На Снігурівщині відремонтували міст. Фото: Миколаївська обласна військова адміністарція

На Снігурівщині відремонтували міст. Фото: Миколаївська обласна військова адміністарція

На Снігурівщині відремонтували міст. Фото: Миколаївська обласна військова адміністарція

На Снігурівщині відремонтували міст. Фото: Миколаївська обласна військова адміністарція

Нагадаємо, у Снігурівці розпочали прийом пропозицій мешканців щодо створення логотипу міста.