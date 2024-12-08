У Снігурівці хочуть створити логотип міста: мешканці можуть подати свої пропозиції

Снігурівка з висоти пташиного польоту, фото: Снігурівська міська територіальна громада

У Снігурівці розпочали прийом пропозицій мешканців щодо створення логотипу міста.

Пропозиції можуть включати в себе: логотип, слоган, кольорову гамму, графічні елементи, а також загальну концепцію бренду, яка буде використовуватись для реклами та розвитку громади, повідомили на сайті громади.

«Логотип повинен бути унікальним, лаконічним та передавати ключову характеристику Снігурівської міської територіальної громади, ідентифікувати її на регіональному, національному та міжнародному рівнях», — додали там.

Пропозиції повинні містити такі елементи візуального стилю громади: графічне зображення логотипу, текстовий елемент, фірмовий знак, фірмовий шрифт, фірмові кольори.

Водночас треба додати опис: ключову ідею, обґрунтування змісту логотипу, авторські пояснення щодо виконання логотипу загальним обсягом до 1 сторінки тексту.

Пропозиції приймаються з 27 листопада до 27 грудня 2024 року в електронному вигляді за реєстраційною формою.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року відбулася презентація нового бренду міста — логотип «Миколаїв — місто на хвилі». Його розробка стала подарунком платформи «МрійДій» до Дня 230-річчя міста.