Через пошкодження тепломагістралі частина Києва залишилась без тепла

Наслідки удару по Києву. Фото: Костянтин та Влада Ліберових

В Голосіївському районі Києва унаслідок ворожої атаки й пошкодження тепломагістралі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікарень, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що бригади «Київтеплоенерго» вже розпочали працювати над ліквідацією наслідків масштабного пошкодження.

Наслідки удару по Києву. Фото: Костянтин та Влада Ліберових

Наслідки удару по Києву. Фото: Костянтин та Влада Ліберових

Наслідки удару по Києву. Фото: Костянтин та Влада Ліберових

Наслідки удару по Києву. Фото: Костянтин та Влада Ліберових

Наслідки удару по Києву. Фото: Костянтин та Влада Ліберових

Нагадаємо, що у п’ятницю близько 07:00 ранку російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістичні ракети типу Іскандер. Всього запустили 8 ракет. Станом на ранок відомо про 9 постраждалих. Чотирьох з них госпіталізували. Також виявили тіло одного загиблого.