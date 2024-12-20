КМВА: росіяни били по Києву «Кинджалами» та «Іскандерами»

Атака на Київ 20 грудня, фото: КМВА

Російські військові вранці 20 грудня, ймовірно, атакували Київ аеробалістичними ракетами «Кинджал» та балістичними Іскандер/KN-23.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«Сьогодні близько 07:00 ранку збройні сили РФ нанесли комбінований ракетний удар по Києву. Ймовірно, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в 3-х районах міста», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Голосіївському районі пошкоджені офісна будівля, дорожнє покриття та газова труба з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Інформація уточнюється.

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За іншою адресою пошкоджений фасад офісної будівлі з послідуючим загоранням на покрівлі. Є руйнування на 15-му поверсі і, ймовірно, є заблоковані люди. Відомо про двох постраждалих, їх госпіталізували.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Вогонь уже загасили. Постраждалих не виявили.

У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.

«Інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі після перевірки не підтвердилась», — повідомили у КМВА.

Атака на Київ 20 грудня, фото: КМВА Атака на Київ 20 грудня, фото: КМВА

Крім цього, російські диверсійно-ворожі групи намагались просунутись у напрямку Херсона. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, Силам оборони одразу вдалось виявити та знищити окупантів.

Голова ОВА підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали 7 людей.