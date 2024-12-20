Через падіння уламків ракети у кількох районах Києва виникли пожежі, є загиблий та постраждалі

Пожежа внаслідок російської атаки на Київ 20 грудня, фото: ДСНС

Вранці 20 грудня Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. Уламки збитих російських ракет попадали у трьох районах Києва. У Голосіївському районі палають авто та постраждали дві людини.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації (КМВА) та міський голова Віталій Кличко.

Близько 6:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російських МіГ-31К. Згодом там попередили про пʼять швидкісних цілей у напрямку на столицю.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, росіяни завдають ударів балістичними ракетами з Брянська.

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Через це в Голосіївському районі спалахнули автомобілі. За словами Володимира Кличка, на місце удару викликали «швидку», а згодом стало відомо про потерпілого, якому надають допомогу, та ще одного, якого госпіталізували.

Пізніше у КМВА повідомили про падіння уламків за іншою адресою в Голосіївському районі, де пошкоджено тепломагістраль, а також у Дніпровському районі, де вони впали на недобудову. Крім того пожежі спалахнули у Солом’янському та Шевченківському районах.

Також а словами ДСНС, внаслідок чергової ворожої атаки безпілотників на території Бориспільського району сталося загоряння складського приміщення площею 15 000 м². Пожежу локалізували о 04:05.

В Голосіівському районі Києва загинула одна людина, попередньо повідомили в КМВА.

Пожежа внаслідок російської атаки на Київ 20 грудня, фото: ДСНС

Пожежа внаслідок російської атаки на Київ 20 грудня, фото: ДСНС

Пожежа внаслідок російської атаки на Київ 20 грудня, фото: ДСНС

Пожежа внаслідок російської атаки на Київ 20 грудня, фото: ДСНС

Пожежа внаслідок російської атаки на Київ 20 грудня, фото: ДСНС

Крім цього, російські диверсійно-ворожі групи намагались просунутись у напрямку Херсона. За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, Силам оборони одразу вдалось виявити та знищити окупантів.

Голова ОВА підкреслив, що ситуація на правобережжі залишається напруженою. Лише за ніч росіяни обстріляли житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру, внаслідок чого постраждали 7 людей.